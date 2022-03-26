Bursa'da emekli öğretmen dehşet saçtı
Bursa'da emekli öğretmen Yusuf K., tartıştığı eşi Aynur K.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece emekli öğretmen Yusuf K. ile eşi Aynur K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihara kalkışan Yusuf K., yaralı halde polisi arayıp kendisini ihbar etti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aynur K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf K. ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yusuf K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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