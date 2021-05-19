Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan Ayhan Sargın'a ait zeytinyağı fabrikasında meydana geldi. Zeytinyağı fabrikasının yağ deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.



Yangının ardından ilk belirlemelere göre fabrikanın içerisinde bulunan bir traktör kullanılmaz hale gelirken fabrikanın büyük bölümü çöktü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.