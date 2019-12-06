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  4. 06 Aralık 2019 16:58

Bursa'da kadına şiddet ! Genç kıza dehşeti yaşattı

Bursa'da kıskançllık krizine giren bir kişi, 17 yaşındaki kız arkadaşına sokak ortasında dehşeti yaşattı. Genç kızı dövme anları kameralara böyle yansıdı.

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Bursa’da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü.
 
Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti.


Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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