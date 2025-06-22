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Bursa'da kaybolan kadından acı haber

Bursa'da kaybolan kadından acı haber
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 gün önce evden çıkan Ş.Ö. için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaşlı kadını arama çalışmaları Umurbey Mahallesindeki zeytinlik alanlarda da yapıldı. MAGDER ekipleri tarafından zeytinlik alanda bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazesi, kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşlı kadının ormanlık alana kekik toplamak için gittiği ve geri dönmediği iddia edildi.

İHA

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Etiketler bursa zeytinlik kayıp kadın
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