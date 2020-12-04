  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Aralık 2020 18:01

Bursa'da korkunç olay! Odun yerine bacağını kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen 67 yaşındaki adam yanlışlıkla bacağını kesti.

Bursa'da korkunç olay! Odun yerine bacağını kesti
A+ A-

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. Salih Ak, evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Ancak motorlu testere ile sol bacağını kesti.

Yaralanan adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

bursa , odun , bacak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM