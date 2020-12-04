Bursa'da korkunç olay! Odun yerine bacağını kesti

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. Salih Ak, evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Ancak motorlu testere ile sol bacağını kesti.



Yaralanan adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.