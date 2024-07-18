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Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 20.29'da yerin 4.8 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Etiketler bursa deprem korkutan deprem
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