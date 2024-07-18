Bursa'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 20.29'da yerin 4.8 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 18, 2024
TAHTALI-NILUFER (BURSA) https://t.co/y6acbNtblh
18.07.2024, 20:29:19 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
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