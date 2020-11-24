Bursa'da korkutan patlama

DHA'da yer alan habere göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen patlama sesi paniğe neden oldu. Apartmandan gelen sesle irkilen mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler patlamanın olduğu daireye girdi. Ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti.

Bunun üzerine evdeki Nur A. (23), Şebnem A. (27) ve Oğuzhan B.(33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.