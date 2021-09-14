  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar, kentin de birçok noktasından da görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Etiketler bursa yıldırım yangın geri dönüşüm tesisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev timsahın karnından çıkanlar şaşırttı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ortalık karıştı
Sedat Peker'i emzikle tehdit eden ''Hanımağa''ya 28 yıl hapis istemi
Kira soygununa karşı harekete geçildi: İşte masadaki formül
40 yıldır ormanda yaşıyordu... Şehre geldi, hayatını kaybetti
Diyanet'ten ezber bozan ''açık büfe'' fetvaası
TRT'nin vatandaşın cebinden alıp, Rıdvan Dilmen'e ödediği ücret dudak uçuklattı
İTÜ birincisi öğrencinin bu sözleri gündeme damgasını vurdu
Hyundai'nin yeni elektrikli SUV'u Türkiye'de... İşte 2021 Hyundai Kona Electric
Son Cumhurbaşkanı adaylığı anketinde ilk 3 değişti!