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Bursa'da korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi

Bursa'da korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'nde Suriyeli ailenin kaldığı 5.kattaki apartman dairesinde 12.30 sıralarında kombiden kaynaklı yangın çıktı. 6 kişilik aile kendilerini hemen dışarıya atarken, alevler en üst kattaki daireyi sardı. 

İşlek cadde olması sebebiyle meraklı kalabalık olay yerinde toplanırken, 5 dakika içinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Zaman zaman alevlerle birlikte patlama sesleri de mahalle sakinlerini korkuttu. 

Aile fertlerinden birisi dumandan etkilenirken, küçük çocukları yangının kombiden kaynaklandığını söyledi. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir saatte söndürülen yangından geriye hurda yığınları kaldı. 

 

İHA

Etiketler bursa patlama
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