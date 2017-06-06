Bursa'da küfür cinayeti kamerada

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde cezaevinden çıktıktan sonra 30 yaşındaki Zeki Ç.'yi öldürdüğü öne sürülen 35 yaşındaki Sultan A.'nın yargılanmasına başlandı. Kendisine ait oto kiralama şirketi bulunduğunu belirten A., "Zeki benden otomobil istedi, vermedim. 4 kez yanıma gelip bana küfür etti. Sonra onu korkutmak istedim. Aramızdaki arbede sırasında yanımda bulunan tüfek patlayınca istemeyerek ölümüne neden oldum" dedi. A.'nın avukatı olay günü güvenlik kamerasının görüntülediği, A. ile Zeki Ç. arasındaki kavganın bir bölümünü içeren görüntüyü mahkemeye kanıt olarak sundu.

DHA'nın haberine göre olay, Gemlik'teki Orhangazi Caddesi´nde geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana geldi. Adli bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Zeki Ç., 20 gün sonra karşılaştığı Sultan A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucu elindeki pompalı tüfekle Zeki Ç.'nın peşine koşan Sultan A. çıkan arbede ardından silahın ateş alması sonucu Zeki Ç.'yı ağır, o sırada yoldan geçen Servet Ç'yi ise ayağından hafif yaraladı. Hastaneye kaldırılan Zeki Ç. öldü, kaçan A. ise polise teslim oldu. Mahkemeye çıkartılan A. tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında `kasten adam öldürmek´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Sultan A.'nın yargılanmasına başlandı. A., duruşmada "Olay günü Zeki Ç. işyerime gelip, 'Bana araç vereceksiniz´ diyerek küfür etti. Kendisini dışarı çıkardım. Tekrar gelip yine küfer etti. Bir kaz daha gönderdim. Sonra elinde silah ile geldi. Silahı alıp onu uzaklaştırdım. Dördüncü kez elleri cebinde içeri geldi ve işyerime girmedi. Bende, yanında yine silah olabileceğini düşünüp korkutmak için ayaklarına ateş ettim. Uzaklaştırmak için peşinden gittim. Boğuşma esnassında tüfek ateş alınca ölmüş. Ben onu isteyerek öldürmedimsanarak korkutmak için ayaklarına ateş ettim. Uzaklaştırmak için peşinden gittim. Boğuşma esnasında tüfek patladı" dedi.

OĞLUNU ÖLDÜREN SANIKTAN ŞİKAYETCİ OLMADI

Sanık avukatı Olcay Göçüm'ün müvekkili ile öldürdüğü genç arasında yaşanan silahlı kovalamacanın bir bölümünün yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sunduğu duruşmada ifade veren öldürülen Zeki Ç.'nın babası Servet Ç. ise, "Sanığı tanımıyorum. Aramızda hiç bir husumet yok. Kendisinden şikayetci de değilim. Oğlum alkol ve uyuşturucu kullanıyordu" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.