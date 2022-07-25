Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüsteki kadınların ayaklarını çeken şahıs sonunda meydan dayağı yedi.

Bursa'da otobüsteki sapık meydan dayağından kurtulamadı. Otobüstekiler şüphelinin kadınların ayaklarının fotoğraflarını çekip videoya aldığını görünce ortalık karıştı. Kadın yolculardan biri şüphelinin cep telefonuna bakınca kadınların ayak fotoğrafları ortaya çıktı.

"KIZIMI NASIL VİDEOYA ÇEKERSİN!"

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı. Yolculardan birinin '‘Kızımı nasıl videoya çekersin’’ diyerek şüpheliyi tartaklamaya başladı.

CEP TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyip otobüsten inmemek için direndi. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

KÜFREDEREK İNDİ

En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.