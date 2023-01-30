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Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu

Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Sema O. (27) yönetimindeki 06 HD ... plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre deresine yuvarlandı.

Dere içerisinde yan yatan araçtaki sürücü ve arkadaşı Özlem K. (38), vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralıların durumu iyi 
Yaralı kadınlar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler bursa otomobil kaza
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