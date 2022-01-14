Bursa’da özel güvenlikçi dehşet saçtı: Her şey bir anda oldu…

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku önce eşini ardından kendisini vurarak intihara teşebbüs etti.

Bursa’da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay K. (35), tartıştığı eşi Gözde K.'yu (31) tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş edip intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Orcay K. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay K. ile eşi Gözde arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Orcay K., tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay K. ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gözde K.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Orcay K. ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

Çiftin ikinci evlilikleri olduğu, Orcay K.’nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde K.’nun ise bir kızı olduğu bildirildi.