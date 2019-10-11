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  4. 11 Ekim 2019 14:05

Bursa'da Rus kadının korkunç ölümü

Bursa’da yabancı uyruklu bir kadın, iş hanının 13’üncü katından düştü. Rus olduğu öğrenilen 54 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Rus olduğu öğrenilen Elmira Maslenikova (54), Hacıilyas Mahallesi’ndeki bir iş hanının 13. katından aşağı düştü. Vatandaşlar büyük bir gürültü duyduğunu ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Elmira Maslenikova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm sebebi araştırılırken, üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



İHA

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