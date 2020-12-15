Bursa'da sahte içki faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

Çekirge Devlet Hastanesi'ne 2 günde alkol zehirlenmesi ile peş peşe 8 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 8 kişiden Mehmet İncili bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis olayı soruşturunca acı gerçek ortaya çıktı. Zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi. E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.

Yer: Antalya! Sahte içkiden bir ölüm daha

Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 3 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul'dan gelen etil alkolün büyük miktarına ulaştı.

Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.