Bursa'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda S.A. ile bu sırada bölgede bulunan kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuk yaralandı. Olayla ilgili S.A.'nın kayınbiraderi D.B.O gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. S.A., yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, A. ile olay yerinde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuğa isabet etti. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Hastanede tedavi gören S.A., ilk ifadesinde kendisini yaralayanın kayınbiraderi D.B.O. (27) olduğunu iddia etti. A.’nın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, D.B.O.’yı yakalayıp gözaltına aldı.

DHA