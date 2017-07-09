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  4. 09 Temmuz 2017 09:16

Bursa'da tarla kavgası kanlı bitti

Bursa'da bir köyde çıkan silahlı kavagada 2 kişi öldürüldü.

Bursa'da tarla kavgası kanlı bitti
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Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü'nde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Yenişehir İlçesi'ne bağlı Akbıyık Köyü'nde gece saatlerinde aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan köy muhtarı 63 yaşındaki Fahrettin Y. ile 41 yaşındaki Hasan T.arasında tartışma çıktı. Köy meydanındaki tartışmanın ardından evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Hasan T., kahvehane önünde oturan Fahrettin Y.'ye ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, muhtar yiğit ile kahvehanede oturan 65 yaşındaki İsmail T.'ye isabet etti. Fahrettin Y. olay yerinde, İsmail T. ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Hasan T.'yi gözaltına alan jandarma, yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA

cinayet , bursa , pompalı tüfek