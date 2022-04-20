Bursa'da terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı !

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Bursa'da Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bir patlama meydana geldi.

Olay nedeniyle 1 infaz koruma memuru şehit olurken, 4 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracının geçişi sırasında meydana gelen ve 1 personelin şehit olduğu patlamayla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Ağacın dibine bırakılan uzaktan kumanda ile kontrol edilen el yapımı patlayıcı olduğunu değerlendiriyoruz. Biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor" dedi.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

“El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar.”

Patlamanın 'terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini' aktaran Canbolat, "Hızlı bir şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz" dedi.

Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.

Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı" diye konuştu.