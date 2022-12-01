Bursa'da uçak düştü: 2 ölü

Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hava aracındaki yangına müdahale etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.