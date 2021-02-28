Bursa’da yangın: Çok sayıda araç küle döndü

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde hurda araçların bulunduğu bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, çok sayıda araç küle döndü. Patlamaların yaşanması üzerine güvenlik nedeniyle Bursa-Yalova yolu trafiğe kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Drone ile havadan görüntülenen yangında dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü.



