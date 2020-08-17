Bursa'da yangın paniği! Yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle helikopterle de havadan müdahaleye başlandı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.







"Yerleşim yerlerini şu an tehdit etmiyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan helikopterle ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

Yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz. İki helikopter aktif şekilde çalışıyor, bölgeye iki helikopter de gelecek." ifadelerini kullandı.