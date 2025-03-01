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Bursa'da yangında can pazarı: 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı

Bursa'da yangında can pazarı: 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sırasında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim, 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin sokak üzerinde oturduğu 3 katlı bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, mahsur kalan 4 kişiye yardıma koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

Etiketler bursa yangın
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