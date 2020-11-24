Bursa'da yürek yakan olay! Yalnız yaşayan engelli kadın yanarak öldü

Yangın, sabah saatlerinde İznik ilçesi kırsal Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Öztürk’a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangında evde bulunan Hatice Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.