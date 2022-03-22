Bursa'dan sonra Muğla'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18:25'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 18.58 kilometre altında meydana geldi.
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