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  4. 12 Temmuz 2017 21:21

Büyük rezalet ! Erkek çocukları barda dansçı yaptılar

Fethiye'de bir barda yaşanan skandal sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıktı.

Büyük rezalet ! Erkek çocukları barda dansçı yaptılar
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Muğla'nın turizm merkezi  Fethiye'deki ünlü bir barda yaşanan rezalet, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

BARDA YARI ÇIPLAK DANS ETTİRDİLER

Çoğunlukla İngiliz turistlerin rağbet ettiği  Fethiye'deki barda, müşterileri "eğlendirmek" isteyen bar sahipleri, 12-13 yaşlarındaki çocukları yarı çıplak soyarak, bar bankosunun üzerinde dans ettirdi.

Yaşanan rezalet, Fanatik gazetesi yazarı  Nilay Yılmaz'ın twitter'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

"ÇOCUKLAR DANS EDİYOR, SÜBYANCILAR SEYREDİYOR"

Yılmaz, bar üstünde yarı çıplak dans eden çocukların ve onlara eşlik eden bir "yetişkinin" fotoğraflarını paylaşarak "Fethiye'de VIP isimli bar. Küçük erkek çocuklar yarı çıplak barın üstünde dans ettiriliyor. Sübyancı müşteriler seyrediyor"

 

Nilay Yılmaz , Twitter , Fethiye , Muğla