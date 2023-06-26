Büyükada'da kadın cesedi bulundu
İstanbul Büyükada'da bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.
İstanbul Büyükada’da dün öğle saatlerinde Rum Yetimhanesi’nin olduğu bölgede Ö.Y.’nin cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Y.'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.
İHA
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