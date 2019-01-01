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  4. 01 Ocak 2019 14:01

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada’da ahırların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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