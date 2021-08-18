Büyükşen cinayeti şüphelisi hayatını kaybetmişti! Ön otopsi raporu açıklandı

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Mustafa O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön otopsi raporunda Mustafa O.'nun ölüm nedeni belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa O. (39), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan O., burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ve Esra T. ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki O. ve kuzeni Mustafa O. tutuklanmıştı.

OTOPSİ SONUCUNDA KALP KRİZİ ÇIKTI

Büyükşen çifti cinayetinde, ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa O., revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan O., ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde de yaklaşık bir saat kalp masajı yapılan O., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa O.’nun yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak, O.'dan alınan örnekler, detaylı araştırma için de adli tıp kurumuna gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Mustafa O.’nun cenazesi, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi meydanına getirildi. O., yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

AA-DHA