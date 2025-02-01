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Cadde ortasında eski koca dehşeti: Defalarca bıçakladı

Cadde ortasında eski koca dehşeti: Defalarca bıçakladı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 29 yaşındaki bir kadın, cadde ortasında eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. T.A. ile yakın zamanda boşandığı T. H. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.A., T.H.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Mahalleli, müdahale edip, T.A.’yı etkisiz hale getirirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T. H., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T. H.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Gözaltına alınan T. A., işlemleri için polis merkezine götürüldü. 

DHA

Etiketler Kocaeli bıcaklı saldırı kadına şiddet
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