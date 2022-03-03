Caddede yürürken öldürülmüştü: Katil zanlısı tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ökkeş İlhan K'nın (25) katil zanlısı yakalandı.

Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polise ihbar ettiği K.'ı aralarında çıkan kavga nedeniyle öldürdüğü belirlenen D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Ökkeş İlhan K., caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Can D. tarafından başından, karnından ve sol kolundan tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan K., yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaçan Can D., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D., tutuklandı.



Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ökkeş İlhan K.'ın uyuşturucu satmaktan 30 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Can D.'nun, olaydan bir süre önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle K.'ı polise ihbar ettiği, bu nedenle aralarında kavga yaşandığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği öğrenildi. (DHA)