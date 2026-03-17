Çadır kurup ring yapmışlar: Horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı!

Sakarya Sapanca'da jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınla, özel olarak kurulan bir çadırda horoz dövüştüren şahıslar suçüstü yakalandı. 33 Hint horozu koruma altına alınırken, operasyon kapsamında 16 kişiye toplam 185 bin TL ceza kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma ekipleri, hayvan haklarını hiçe sayarak yasa dışı horoz dövüşü düzenleyenlere karşı dev bir operasyon gerçekleştirdi. "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi"nin de destek verdiği baskında, bir çadır içerisinde kurulan yasa dışı dövüş düzeneği deşifre edildi.

33 Hint horozu ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin 3 günlük teknik ve fiziki takibi sonucu tespit edilen adrese yapılan baskında, horoz dövüşleri için özel olarak hazırlanmış bir platformla karşılaşıldı. Çadır içerisinde dövüşlerin izlenmesi için tribün ve dövüşlerin yapıldığı bir ring olduğu görüldü. Aramalarda, dövüştürülen 33 Hint horozu ve bu hayvanların nakliyesinde kullanılan özel taşıma çantaları ele geçirildi.

16 kişiye 185 bin TL ceza kesildi

Horozlar Doğa Korumu ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, çadırda bulunan 16 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 185 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüşünü organize eden kişi de gözaltına alındı.

DHA