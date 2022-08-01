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Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım

İzmit’te radyo programı yapan ve kendini hastalıklara şifa olan mehdi olarak tanıtan bir kişi bu sefer de elinde uzun namlulu silahlarla video çekip sosyal medyadan meydan okudu.

Kendini mehdi ilan eden T.Ç., doğum gününde uzun namlulu silahlarla çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Radyo programlarında dua seansında bulunan, şifa dağıttığını ve kansere deva olduğunu öne süren T.Ç.’nin görüntüleri çok tartışılmıştı. Dua etmesini bile bilmediği belirtilen T.Ç.’nin “İsim veremem ama şaşıracağınız isimler benden dua etmemi istiyorlar. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum?” ifadeleriyle güven kazanmaya çalıştığı vurgulandı. T.Ç.'ye “Bende bir keramet var. Benimle uğraşanı Allah cezalandırır” dediği gerekçesiyle de RTÜK tarafından para cezası kesilmişti.

Etiketler mehdi izmit radyo programcısı silah video skandal
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