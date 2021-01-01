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  4. 01 Ocak 2021 18:22

Çaldıkları arabada ''pizza'' keyfi kısa sürdü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çaldıkları arabada pizza yedikleri sırada polisi görüp kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Çaldıkları arabada ''pizza'' keyfi kısa sürdü!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir aracın yanında pizza yiyen şüpheli 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

Şahıslardan biri olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, iki kişi polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmayla yakalandı. Yapılan incelemede, aracın çalıntı araç olduğu ve plakasının da değiştirildiği tespit edildi.

Araç, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Gözaltına alınan 3 kişi de emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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