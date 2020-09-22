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  4. 22 Eylül 2020 17:17

Çalışmaktan yorgun düşen sağlık çalışanı otobüste uyurken görüntülendi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya'nın evine giderken yorgunluktan uykuya yenik düştüğü anlar sosyal medyada olay oldu.

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Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya'nın evine giderken otobüste yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.Türkiye'de, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun şekilde çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece-gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da yoğun mesai sonrasında evine giderken otobüste uyuyakaldı. Yorgun olduğu gözlenen sağlık çalışanı yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi. Sağlık çalışanının otobüste uyuduğu anlar, otobüsteki bir başka yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

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