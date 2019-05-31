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  4. 31 Mayıs 2019 13:46

Çamaşır suyu içen çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesi bayram temizliği yaptığı sırada kovanın içindeki şişede bulunan çamaşır suyunu içen 2 yaşındaki Aras, hastanelik oldu. Midesi yıkanan Aras daha sonra tedaviye alındı.

Çamaşır suyu içen çocuk hastanelik oldu
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Çamaşır suyu için çocuk hastanelik oldu.Olay, Bursa İnegöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Menteş (25) evde bayram temizliği yaptığı sırada oğlu Aras, kovanın içindeki şişede bulunan çamaşır suyunu içti. 
Çocuğun fenalaşması üzerine anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aras'ı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
 
Burada önce midesi yıkanan Aras daha sonra tedaviye alındı. Aras Menteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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