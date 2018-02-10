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  4. 10 Şubat 2018 11:51

Camdan düşen çocuğu vatandaşlar havada yakaladı

İstanbul'da evinin camından sarkarak aşağıya düşen çocuk vatandaşlar tarafından havada yakalandı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da minik bir çocuk, evin açık olan camına çıkarak aşağı sarkmaya başladı. Çevrede durumu gören vatandaşlar minik çocuk için adeta seferber oldu. Bir yandan evin içerisindeki anne uyarılmaya çalışılırken, bir yandan da çevre evlerde asılı çamaşırlardan camın altına bir branda gerildi. Camda bir süre sarkan çocuğun annesi bir süre sonra durumu fark etti. Evin bir diğer camına çıkan ve çocuğunun aşağıya düşmek üzere olduğunu gören anne, hızla cama doğru koştu. Ancak bu sırada camdan iyice sarkmış olan çocuk, vatandaşların çığlıkları arasında aşağıya düştü. Camın hemen altında bekleyen duyarlı vatandaşlar, minik çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. Yürekleri ağza getiren olay, minik çocuğun burnu bile kanamadan atlatıldı.

Tüm yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi

İHA

camdan düşen çocuk
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