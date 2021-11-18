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Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Başakşehir’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu.

ÇARŞAFTA GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİLER
Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"AĞAÇ DİBİNE BIRAKMIŞLAR"
Olayla alakalı konuşan Umut Kaya adlı vatandaş, “Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde ben de yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar” dedi.

Etiketler cami bahçe bebek
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