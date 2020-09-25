Cami minaresinde sürpriz misafir!

Tilkiyi görünce caminin etrafında toplanan mahalle sakinlerinden bazıları, minaredeki hayvanı kurtarmak için yukarı çıktı. Bu esnada şerefede tur atan tilki, minareden atladı. Düştüğü yerden kalkan tilki, hızla ormanlık alana kaçarak gözden uzaklaştı.

Minaredeki tilki, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"Aşağıya atlayarak ormana kaçtı"

Tilkinin ormanlık alana kaçtığını ifade eden Kabaçınar Mahalle Muhtarı Üzeyir Ergül, "Camimizin minare kapısı açık kalınca tilki de oradan yukarıya çıkmış. Tilkiyi kurtarmak için yukarı çıkmak istedik ama kalabalıktan korktu ve aşağıya atlayarak ormana kaçtı" dedi.