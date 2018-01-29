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  4. 29 Ocak 2018 22:33

Cami tuvaletinde iğrenç iddia !

Samsun'da caminin tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cami tuvaletinde iğrenç iddia !
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki özürlü çocuk caminin tuvaletinde tecavüze uğradı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.A. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

 
 

 

 

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