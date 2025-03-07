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Cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu

Cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler Kocaeli darıca cami tuvaleti
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