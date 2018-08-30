Camide imam dehşeti: Kulağını ısırarak kopardı !

Van'ın Gürpınar İlçesi Kuşdağı Köyü'nde, Salı günü öğle namazı için camiye giden M.T., namazın ardından eleştirdiği için kendisini cemaate hedef gösteren cami imamı C.E.'yi böyle yapmaması için uyardı. İddiaya göre, yaşanan tartışmanın ardından M.T.'nin sol kulağının üçte biri C.E. tarafından ısırılarak koparıldı.

Van'ın Gürpınar İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kuşdağı Köyü'ndeki camide imam olarak görev yapan C.E.'nin, salı günü öğle namazının ardından aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki M.T.'yi darp ettiği ve yere yatırıp ısırarak kulağını kopardığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan M.T.'nin, kulağının kopan parçasının ise camide polisler tarafından bulunup hastaneye getirildiği ve dikildiği öğrenildi.

"HUTBEDE BENİ HEDEF OLARAK GÖSTERDİ"

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, olayın ardından karakola gidip şikâyetçi olduğunu söyleyen ve C.E.'nin savcılık kararıyla serbest kaldığını ifade eden M.T., şöyle konuştu:

"Camimizin imamı C.E., işinin dışında başka işlerle de ilgileniyordu. Ben bunun doğru olmadığını köydeki insanlarla konuştum. İşiyle ilgilenmesi gerektiğini, cami cemaatinin yarı yarıya azaldığını söyledim. Ama kendisiyle bir kavgamız olmadı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın namazında camide, 'Biz bazı insanları Müslüman biliyorduk. Bazı insanlar bana iftira atıyor' gibi cümlelerle beni hedef olarak gösterdi. C.E., benden önce de kendisini eleştiren birçok kişi hutbe verirken hedef gösteriyordu.

"KAFAMI DUVARA VURUP, KULAĞIMI ÇİĞNEDİ"

İki gün önce bunun doğru olmadığını kendisine söylemek ve öğle namazını kılmak için camiye gittim. Namaz bitti ve tespih çektim. Sonra yanına gittim. 'Sen benim hakkımda niye böyle şeyler söylüyorsun' demeye kalmadan ağzıma bir yumruk attı. Camii cemaatinden sadece 85 yaşında yaşlı bir amca vardı. Kollarımı geriye doğru büktü ve kafamı duvara vurmaya başladı. 'Seni öldürmeden bırakmayacağım' dedikten sonra kulağımı çiğnedi. 10 dakika üzerimden inmedi. Camiye gelen bir vatandaş tarafından kurtarıldım. Polise gidip şikâyetçi oldum. Kopan kulağımı polisler Allah razı olsun camiden getirdiler, doktorlar da dikti"

"ŞÜPHELİ, SAVCILIK TARAFINDAN BIRAKILDI"

Babasının ciddi şekilde darp edildiğini belirten İ.T. ise "Yaşadığımız olay savcılığa gitti ancak savcılık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Babamın camiye gitmesinin tek nedeni, 'Neden beni hedef gösteriyorsun' diye nasihatta bulunmaktı. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Babamın kulağının üçte biri kopmuştu" dedi.

"MİNBERDEN DÜŞMÜŞ, KULAĞI ÇİVİYE TAKILMIŞ"

Olayın diğer tarafı C.E. ise, kulak ısırma-koyarma gibi bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, savcılığa gitmediğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaş minberden düşmüş kulağı çiviye takılmış. Hayır, kesinlikle ısırma, koparma diye bir şey söz konusu değil. Bu çok acımasızca bir suçlama. Öyle bir şey asla söz konusu değil. Kulağında sıyrık vardı. Beni karalamak için ortaya atılan iddialar bunlar. Savcılığa kimse gitmedi. Minberin ağzındaki demir çivi mi değdi bilmiyorum. Ancak böyle bir şey kesinlikle yok."