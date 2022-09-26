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Camide namaz kıldıran imam silahla vuruldu

Camide namaz kıldıran imam silahla vuruldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev yapan bir imam, camiye gelen eski eniştesi tarafından namaz sırasında vurularak ağır yaralandı.

Kırıkkale Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde meydana gelen olayda cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu.

İMAM 3 KURŞUNLA VURULDU
Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler kırıkkale camide cinayet namaz
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