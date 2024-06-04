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Camide skandal: Alkollü geldi, Kur'an-ı Kerim'i yırttı

Camide skandal: Alkollü geldi, Kur'an-ı Kerim'i yırttı
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Eskişehir'de alkollü olduğu iddia edilen bir şüpheli, girdiği 2 camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri yırttı.

Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı öne sürülen alkollü şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA

Etiketler eskişehir kur'an kuran-ı kerim skandal cami
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