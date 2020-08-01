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  4. 01 Ağustos 2020 10:43

Camide tepki çeken görüntüler! Valilikten açıklama geldi

Gaziantep'te bir camide TikTok videosu çeken ve sosyal medyada büyük tepki alan o paylaşımla ilgili Valilikten bir açıklama yapıldı.

Camide tepki çeken görüntüler! Valilikten açıklama geldi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. tespit edilerek TCK.153 kapsamında İbadethane ve Mezarlara Zarar Vermeden suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir." dedi.

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