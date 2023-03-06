Camide yasak aşk istifası! İmam istifa etti

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Afet Yolal Camii’sinde görevli ve evli olan müezzin, başka bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıkınca görevi bıraktı

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Beşiktaş’ta bulunan Afet Yolal Camii’sinde müezzin olarak çalışan evli Yusuf K. yaklaşık 8 ay önce Zübeyde Ç. isimli bir kadınla tanıştı ve bir ilişkiye başladılar. Bir süre sonra Yusuf K,. Zübeyde Ç. ile ilişkisini bitirmek istedi. İddiaya göre Zübeyde Ç. müezzinin ilişkiyi bitirmek istemesine karşı çıktı ve Yusuf K. ve ailesini rahatsız etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen Zübeyde Ç. bir süre sonra Yusuf K.’nın görev yaptığı camiyi basarak olay çıkardı.

Son olarak 9 Şubat günü müezzin Yusuf K.’yı arayan Zübeyde Ç.'nin "yine camiye geleceğim" demesi üzerine "yasak aşk" karakolda bitti.

DİNİ NİKAH KIYMIŞLAR

Levent Polis Merkezi’ne giderek Zübeyde Ç.’den şikayetçi olan Yusuf K., “Zübeyde Ç. ile dini nikah kıydık ve kendi rızasıyla ilişkimiz oldu. Daha sonra kendisinden ayrılmak istedim. Ama kendisi kabul etmedi. Beni rahatsız etmeye başladı. Sürekli beni telefonla arayarak ve çalışmış olduğum camiye gelerek rezalet çıkarmaktadır. Kendisi birçok kez ikametime gelmiş ve rahatsızlık yaratmıştır. Ancak düzelir düşüncesiyle şikayetçi olmamıştım. Son olarak bugün beni bir numaradan arayarak görevli olduğum camiye geleceğini söylemesi üzerine ben de polis merkezine geldim. Beni sürekli rahatsız ederek huzurumu kaçıran Zübeyde Ç.’den şikayetçiyim” dedi.

Zübeyde Ç. ise ifadesinde, “Ben 9 aydır Yusuf K. isimli şahısla imam nikahlı evliyim. Şahıs birdenbire benden ayrılmak istedi. Benim şu an gururumu inciten söyleyemediğim şeyler mevcut. İlerleyen aşamada bunları söyleyebilirim. Yusuf karakola gittiği gün beni, kullanmış olduğum telefon numarasından arayarak polis merkezine çağırdı. Ben, durumu geldiğimde öğrendim. Bu aşamada Yusuf K. isimli şahıstan şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

HEM İSTİFA ETTİ, HEM DE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zübeyde Ç. hakkında “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan soruşturma başlattı.

Bu gelişmelerin ardından Yusuf K., camideki görevinden istifa etti ve şikayetini geri çekti.

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