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Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

İstanbul'da dün gece sabaha kadar etkili olan şimşek ve gök gürültüsü sırasında Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan şimşek ve gök gürültüsü sebebiyle birden fazla yıldırım düşmesi vakası yaşandı. Dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görülüyor.

 

Etiketler kısıklı çamlıca kulesi kule yıldırım şimşek yıldırım düştü
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