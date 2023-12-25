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Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de bu sabaha karşı yapılan operasyonda 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sabaha karşı Ayvacık ilçesi sahil kesiminde Arıklı köyü Assos Sahil yolunda kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda durdurulan 22 ACY ... plakalı kamyonet kasasından 14'ü erkek, 7'si kadın, 5'i erkek çocuk ve 5'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi M.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli M.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, yakalanan 31 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek

Etiketler afganistan kaçak göçmen yakalama
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