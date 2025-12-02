Çanakkale'de akılalmaz olay! Cezayirli gelin altınlarla kaçtı, damadın babası canına kıydı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlu için Cezayir'den 500 bin liraya gelin getiren adam dolandırıldı. Gelin altınlarla birlikte kayıplara karışırken, baba ise yaşamına son verdi.

Biga'da ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

R.G., psikolojik sorunları olan oğlu M.G.'yi evlendirmek istedi ancak düğün sevinci yaşlı adamı ölüme götürdü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, oğlunu evlendirmek için uygun birini arayan R.G., bu amaçla yurt dışından yabancı gelin adayı getiren bir kişiyle bağlantıya geçti.

500 BİN LİRA ÖDEME YAPTI

R.G., Cezayirli gelinin Türkiye'ye gelebilmesi için aracı kişiye 500 bin lira ödeme yaptı.

ALTINLARI ALDI KAÇTI

Türkiye'ye gelen Cezayirli gelin H.A. ile M.G., 27 Ekim'de düzenlenen görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Ancak geçen hafta H.A., düğünde takılan bütün altınları ve paraları alıp kaçtı.

Dolandırıldığını öğrenen baba R.G. ise önceki gün kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Yeni Asır