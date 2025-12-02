  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cezayirli gelin altınlarla kaçtı, damadın babası canına kıydı

Çanakkale'de akılalmaz olay! Cezayirli gelin altınlarla kaçtı, damadın babası canına kıydı

Çanakkale'de akılalmaz olay! Cezayirli gelin altınlarla kaçtı, damadın babası canına kıydı
Güncelleme:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlu için Cezayir'den 500 bin liraya gelin getiren adam dolandırıldı. Gelin altınlarla birlikte kayıplara karışırken, baba ise yaşamına son verdi.

Biga'da ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

R.G., psikolojik sorunları olan oğlu M.G.'yi evlendirmek istedi ancak düğün sevinci yaşlı adamı ölüme götürdü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, oğlunu evlendirmek için uygun birini arayan R.G., bu amaçla yurt dışından yabancı gelin adayı getiren bir kişiyle bağlantıya geçti.

500 BİN LİRA ÖDEME YAPTI

R.G., Cezayirli gelinin Türkiye'ye gelebilmesi için aracı kişiye 500 bin lira ödeme yaptı.

ALTINLARI ALDI KAÇTI

Türkiye'ye gelen Cezayirli gelin H.A. ile M.G., 27 Ekim'de düzenlenen görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Ancak geçen hafta H.A., düğünde takılan bütün altınları ve paraları alıp kaçtı.

Dolandırıldığını öğrenen baba R.G. ise önceki gün kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Yeni Asır

text-ad
Etiketler Çanakkale biga dolandırıcılık Gelin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Borsada manipülasyon operasyonu: Çok sayıda tanınmış isim gözaltında! Borsada manipülasyon operasyonu: Çok sayıda tanınmış isim gözaltında! Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hem mahkum edildi hem de tahliye! Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hem mahkum edildi hem de tahliye! Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü
''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! ''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu