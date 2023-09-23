  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda Lapseki’ye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında meydana geldi. Laseki'den Biga yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil ile F.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. K.'nin savrulan otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücülerden K. ile diğer araçtaki N.A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

K.’nin kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü F.Ö. ve yanındaki R.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. M.K. ve N.A.’nın cenazeleri ise Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler çanakkale trafik kazası otomobil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre iller de sallandı
Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı
25 Eylül haftası burç yorumları
İşte emekli zammında masadaki 3 formül
Yargıtay'dan emsal karar: Bunu yapan nafaka alamaz!
Çanakkale'de 2 bin yıllık dev keşif
Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar
Türkiye'deki korkunç istatistiği Bakan Koca açıkladı
İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı