Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda Lapseki’ye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında meydana geldi. Laseki'den Biga yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil ile F.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. K.'nin savrulan otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücülerden K. ile diğer araçtaki N.A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

K.’nin kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü F.Ö. ve yanındaki R.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. M.K. ve N.A.’nın cenazeleri ise Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA