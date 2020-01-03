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  4. 03 Ocak 2020 07:35

Çanakkale'de fuhuş baskını ! Böyle yakalandılar

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, fuhuş operasyonunda ise 9'u yabancı 13 kadın yakalandı.

Çanakkale'de fuhuş baskını ! Böyle yakalandılar
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde zorla fuhuş yaptırıldığı ve bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, fuhuştan 9’u yabancı uyruklu, 4'ü Türk 13 kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Diğer 4 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



İçki satış belgesi olmayan iş yerinde ise 216 şişe bira, 6 şişe votka, 8 şişe rakı, 4 kenevir tohumu, bir miktar esrar, 1,5 litrelik uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. İşletme sahibi K.S. ile uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İş yerine 26 bin 27 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi K.S.’nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Uyuşturucu kullanan 4 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

DHA

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uyuşturucu , fuhuş , çanakkale
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